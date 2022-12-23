Скорее всего, это внутренние разборки между оккупантами Донецкой области. Об этом 24 канала сказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
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Поздравили с Днем рождения
Дело в том, что Рогозин получил указание по контролю над денежными потоками. Очень большое количество людей желает получать неконтролируемые доходы. Генерал-майор СБУ отмечает, что там и кадыровцы, и представители разных российских спецслужб. Все один за другим ходят и смотрят, что можно увезти, украсть, перехватить.
Если Рогозин своим языком без костей что-то хлопнул и кому-то не понравился, действительно могли скорректировать удар и поразить его расположение. Более того, Рогозин не скрывал своего места пребывания, он жил в этом отеле около месяца. Поэтому ни для кого не было тайной, где его искать, а особенно – в День рождения,
– считает Ягун.
Что известно об инциденте
- Вечером 21 декабря оккупированному Донецку обстреляли ресторан "Шеш-Беш", где эксглава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал День рождения. Он получил ранение.
- Сначала врачи незаконно созданной квазиреспублики на территории Донецкой области сообщили, что обломок мины в бедре Рогозина "не подлежит изъятию". Впоследствии стало известно, что Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.
- Рогозин заявил, что во время обстрела погиб его "боевой товарищ и помощник" Михаил Бридасов. Ранения получили еще несколько человек, близких к его окружению. В общей сложности погибли 2 человека, еще 5 пострадали.