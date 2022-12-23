Скорее всего, это внутренние разборки между оккупантами Донецкой области. Об этом 24 канала сказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

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Поздравили с Днем рождения

Дело в том, что Рогозин получил указание по контролю над денежными потоками. Очень большое количество людей желает получать неконтролируемые доходы. Генерал-майор СБУ отмечает, что там и кадыровцы, и представители разных российских спецслужб. Все один за другим ходят и смотрят, что можно увезти, украсть, перехватить.

Если Рогозин своим языком без костей что-то хлопнул и кому-то не понравился, действительно могли скорректировать удар и поразить его расположение. Более того, Рогозин не скрывал своего места пребывания, он жил в этом отеле около месяца. Поэтому ни для кого не было тайной, где его искать, а особенно – в День рождения,

– считает Ягун.

Что известно об инциденте