Найімовірніше, це внутрішні розбірки між окупантами на Донеччині. Про це 24 каналу сказав генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

До теми Пекельна вечірка: хто намагався підірвати Дмитрія Рогозіна у Донецьку

Привітали із Днем народження

Річ у тім, що Рогозін отримав вказівку щодо контролю над грошовими потоками. Надзвичайно велика кількість людей бажає отримувати неконтрольовані прибутки. Генерал-майор СБУ відзначає, що там і кадировці, і представники різноманітних російських спецслужб. Усі один за одним ходять і дивляться, що можна вивезти, вкрасти, перехопити.

Якщо Рогозін своїм язиком без кісток щось ляпнув і комусь не сподобався, справді могли скорегувати удар і влучити по його розташуванню. Ба більше, Рогозін не приховував свого місця перебування, він жив у тому готелі близько місяця. Тому ні для кого не було таємницею, де його шукати, а особливо – у День народження,

– вважає Ягун.

Що відомо про інцидент