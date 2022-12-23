Найімовірніше, це внутрішні розбірки між окупантами на Донеччині. Про це 24 каналу сказав генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.
До теми Пекельна вечірка: хто намагався підірвати Дмитрія Рогозіна у Донецьку
Привітали із Днем народження
Річ у тім, що Рогозін отримав вказівку щодо контролю над грошовими потоками. Надзвичайно велика кількість людей бажає отримувати неконтрольовані прибутки. Генерал-майор СБУ відзначає, що там і кадировці, і представники різноманітних російських спецслужб. Усі один за одним ходять і дивляться, що можна вивезти, вкрасти, перехопити.
Якщо Рогозін своїм язиком без кісток щось ляпнув і комусь не сподобався, справді могли скорегувати удар і влучити по його розташуванню. Ба більше, Рогозін не приховував свого місця перебування, він жив у тому готелі близько місяця. Тому ні для кого не було таємницею, де його шукати, а особливо – у День народження,
– вважає Ягун.
Що відомо про інцидент
- Увечері 21 грудня окупованому Донецьку обстріляли ресторан "Шеш-Беш", де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував День народження. Він отримав поранення.
- Спершу лікарі незаконно створеної квазіреспубліки на території Донецької області повідомили, що уламок міни у стегні Рогозіна "не підлягає вилученню". Згодом стало відомо, що Рогозіна перевезуть до Москви, де консиліум лікарів вже ухвалюватиме рішення про необхідну медичну допомогу.
- Рогозін заявив, що під час обстрілу загинув його "бойовий товариш і помічник" Міхаіл Бридасов. Поранення отримали ще декілька людей, які є близькими до його оточення. Загалом загинули 2 людини, ще 5 постраждали.