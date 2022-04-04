Грозев сообщает, что фото вагнеровца опубликовал блогер, связанный с Главнокомандованием вооруженных сил России.

Важно Россия не капитулировала и дальше хочет захватить всю Украину: сейчас идет ожесточенная борьба, – Маляр

Журналист отметил, что фотография российского наемника снята на фоне гостиницы Park Inn в Донецке, где раньше размещались представители ОБСЕ.

Многие вагнеровцы – настоящие нацисты, как мне говорили некоторые из них. Ирония,

– написал Грозев в твиттере.

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