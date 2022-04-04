Грозев повідомляє, що фото вагнерівця опублікував блогер, який пов'язаний з Головнокомандуванням збройних сил Росії.

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Журналіст зазначив, що світлина російського найманця зняти на фоні готелю Park Inn в Донецьку, де раніше розміщалися представники ОБСЄ.

Багато з вагнерівців – справжні нацисти, як мені говорили деякі з них. Іронія,

– написав Грозев у твітері.

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