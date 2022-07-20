Продолжаются бои и на Бахмутском направлении. Оккупанты штурмуют направление Берестового, Вершины и Новолуганского. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 июля.

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Бои на Донецком направлении

На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются,

– говорится в сообщении.

В целом о ситуации на Донбассе

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки. Также оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.

Оккупанты пытаются наступать на Бахмут и захватить территорию Углегорской ТЭС. Они атаковали с артиллерии и танков районы Берестового, Белогоровки, Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Кодемы. Не обошлось и без авиаударов. Враг гнал по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях зафиксировали вражеские обстрелы возле Новобахмутовки, Угледара, Новополя, Авдеевки. Захватчики провели разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского. ВСУ отбили оккупантов, они отошли.

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