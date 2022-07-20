Тривають бої також і на Бахмутському напрямку. Окупанти штурмують напрямок Берестового, Вершини і Новолуганського. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 липня.

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Бої на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають,

– мовиться в повідомленні.

Загалом про ситуацію на Донбасі

На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Івано-Дар'ївки. Також окупанти завдали авіаційного удару неподалік Верхньокам'янського.

Окупанти намагаються наступати на Бахмут та захопити територію Вуглегірської ТЕС. Вони атакували з артилерії і танків райони Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Кодеми. Не обійшлося і без авіаударів. Ворог гатив по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках зафіксували ворожі обстріли біля Новобахмутівки, Вугледара, Новополя, Авдіївки. Загарбники провели розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського. ЗСУ відбили окупантів, вони відійшли.

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