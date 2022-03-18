При этом в ВСУ отметили, что оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Стратегические задачи, которые ставило перед ними руководство, россияне не выполнили.

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Стратегические задачи оккупанты не выполнили

Речь идет именно о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлении контроля над левобережной частью Украины. Частично врагу удалось занять населенные пункты, а также оккупанты установили контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобугском операционных районах.

Враг обстреливал Краматорск

Несмотря на отсутствие активных боевых действий, враг не оставлял Донетчину в покое. Под обстрелом оказался Краматорск. В городе частично разрушен жилой дом и школа. Погибли 2 человека, еще 6 – травмированы.

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