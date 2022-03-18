При цьому у ЗСУ зазначили, що окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Стратегічні завдання, яке ставило перед ними керівництво, росіяни не виконали.

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Стратегічні завдання окупанти не виконали

Мовиться саме про вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Частково ворогу вдалось зайняти населені пункти, а також окупанти встановили контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційних районах.

Ворог обстрілював Краматорськ

Попри відсутність активних бойових дій, ворог не давав Донеччині спокою. Під обстрілом опинився Краматорськ. У місті частково зруйнований житловий будинок та школа. Загинули 2 людей, ще 6 – травмовані.

Тим часом Кремль вже зібрав групу бойовиків із Лівану та Сирії: дивіться відео