В Донецкой области мужчина до смерти избил 3-летнего мальчика, который не мог ходить

В городе Курахово в Донецкой области мужчина до смерти избил 3-летнего мальчика. Ребенок не мог самостоятельно двигаться, а злоумышленник жестоко пытался заставить малыша ходить.

Трагедия произошла в январе 2022 года. Мужчина был дома со своей сожительницей и тремя маленькими детьми.

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Жестокое избиение

Ночью мужчина взял за руки 3-летнего мальчика и начал заставлять его ходить. Ребенок не мог двигаться еще с рождения, поэтому заплакал. Злоумышленник стал избивать мальчика. Он нанес ему многочисленные телесные повреждения, от которых тот скончался.

Утром мужчина положил тело ребенка в сумку и понес на заброшенный участок, в 2 километрах от дома. Там он зарыл тело мальчика.

Об исчезновении одного из внуков полиции сообщила его бабушка. Впоследствии экспертиза установила, что мальчик умер в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием.

Злоумышленника задержали

Правоохранители задержали мужчину. Теперь решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

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