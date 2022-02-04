В Донецкой области мужчина до смерти избил 3-летнего мальчика, который не мог ходить
Источник:Офис генпрокурора
В городе Курахово в Донецкой области мужчина до смерти избил 3-летнего мальчика. Ребенок не мог самостоятельно двигаться, а злоумышленник жестоко пытался заставить малыша ходить.
Трагедия произошла в январе 2022 года. Мужчина был дома со своей сожительницей и тремя маленькими детьми.
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Жестокое избиение
Ночью мужчина взял за руки 3-летнего мальчика и начал заставлять его ходить. Ребенок не мог двигаться еще с рождения, поэтому заплакал. Злоумышленник стал избивать мальчика. Он нанес ему многочисленные телесные повреждения, от которых тот скончался.
Утром мужчина положил тело ребенка в сумку и понес на заброшенный участок, в 2 километрах от дома. Там он зарыл тело мальчика.
Об исчезновении одного из внуков полиции сообщила его бабушка. Впоследствии экспертиза установила, что мальчик умер в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием.
Злоумышленника задержали
Правоохранители задержали мужчину. Теперь решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
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