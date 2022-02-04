Трагедія сталась у січні 2022 року. Чоловік був вдома зі своєю співмешканкою і трьома малими дітьми.

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Жорстоке побиття

Вночі чоловік взяв за руки 3-річного хлопчика та став примушувати його ходити. Дитина не могла рухатись ще з народження, тому почала плакати. Зловмисник став бити хлопчика. Він наніс йому численні тілесні ушкодження, від яких той помер.

Вранці чоловік поклав тіло дитини у сумку та поніс до закинутої ділянки, що за 2 кілометри від будинку. Там він закопав хлопчика.

Про зникнення одного з онуків поліції повідомила його бабуся. Згодом експертиза встановила, що хлопчик помер внаслідок тупої травми голови з крововиливом.

Зловмисника затримали

Правоохоронці затримали чоловіка. Тепер вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

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