В Донецкой области почтили военных, погибших во время первой танковой атаки: фото

В поселке Мирное Донецкой области 26 июня почтили память украинских бойцов, отдавших свою жизнь во время первой танковой атаки. Также там открыли третий мемориал в сквере памяти.

Как чествовали павших бойцов

Памятный знак посвящен защитникам-добровольцам. Инициаторы мероприятия – местные жители.

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Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу. Военные капелланы провели совместную поминальную литию.

Участник боя Михаил Саволюк с позывным "Карабах" рассказал о событиях семилетней давности.

Это первый в истории бой, когда метал (танки – 24 канал) был против только боевого духа и победить не смог. Первый бой, когда автоматы победили танки. 10% защитников блокпоста погибли. Другие были ранены, получили контузию,

– рассказал Саволюк.

В Донецкой области почтили павших в первой танковой атаке / Фото Нацгвардии

Что известно о танковой атаке

На перекрестке дорог произошла одна из самых трагических страниц осады Славянска. Службу там несли добровольцы 2-го резервного батальона Национальной гвардии, подразделения особого назначения "Барс", а также воины 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил. Во время объявленного перемирия боевики впервые применили танки.

"Связи почти не было. Зашли 2 танка и начали огонь. Зашли в упор, расстреляли все, что могли. Вражеские пули свистели, словно пчелиный рой, а в подбитых БТРах взрывались боекомплекты. Было такое ощущение, что ясный день внезапно превратился в ночь, а мы попали в самый ад, из которого нет выхода", – вспомнил "Карабах".

Тогда погибли 4 украинских воинов:

боец батальона оперативного назначения имени генерал-майора Кульчицкого Артур Гулик,

трое солдат 95-й Житомирской отдельной аэромобильной бригады.

Кроме того, 5 воинов получили ранения различной тяжести.