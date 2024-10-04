Трагическое известие сообщили в Стрыйском городском совете, ведь именно в этом городе родился и проживал защитник. Герою навеки осталось 37 лет

Читайте также На Волыни попрощались с "киборгом" Павлом Чайкой, который 29 сентября погиб в ДТП

Под Покровском погиб военный из Львовской области

В ряды ВСУ Андрей Мерчук был мобилизован в марте прошлого года. Он был солдатом, оператором взвода противотанковых управляемых ракет роты огневой поддержки 2 парашютно-десантного батальона.

Верный присяге он мужественно выполнял воинский долг.

Погиб вблизи населенного пункта Лисовка в Донецкой области. Без отца осталось двое дочерей. Искренне сочувствуем маме, жене, дочерям, сестре и всей семье,

– написали в Стрыйском городском совете.

О дне и времени встречи защитника в общине, а также прощание с ним земляков проинформируют позже.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!