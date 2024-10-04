Трагічну звістку повідомили в Стрийській міській раді, адже саме у цьому місті народився та проживав захисник. Герою навіки лишилося 37 років

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Під Покровськом загинув військовий з Львівщини

До лав ЗСУ Андрій Мерчук був мобілізований у березні минулого року. Він був солдатом, оператором взводу протитанкових керованих ракет роти вогневої підтримки 2 парашутно-десантного батальйону.

Вірний присязі він мужньо виконував військовий обов'язок.

Загинув поблизу населеного пункту Лисівка на Донеччині. Без батька залишилось двоє донечок. Щиро співчуваємо мамі, дружині, донечкам, сестрі та всій родині,

– написали в Стрийській міській раді.

Про день та час зустрічі захисника в громаді, а також прощання з ним земляків поінформують згодом.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять!