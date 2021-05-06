В Донецкой области разоблачили схему незаконных выплат для переселенцев
В Донецкой области правоохранители разоблачили схему незаконных выплат для переселенцев. Деньги получали лица, которые не являются переселенцами и проживают на временно оккупированной территории Украины.
Источник:МВД Украины
Махинации о незаконных выплатах разоблачили и заблокировали сотрудники Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил совместно с работниками Донецкого отдела противодействия киберпреступности ГКП Нацполиции.
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Работники правоохранительных органов разоблачили работницу одного из банковских учреждений при реализации оперативной информации.
Как происходили махинации по выплатам
С целью начисления соцвыплат женщина имитировала идентификацию и вносила в автоматизированную систему информацию о псевдопереселенцах, которые фактически находились на ВОТ Донецкой и Луганской областей.
Эти действия нанесли государству ущерб примерно на 850 тысяч гривен,
– говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.
Банковской работнице, которая идентифицировала псевдопереселенцев, сообщили о подозрении по статье 362 УКУ "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронных сетях".
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