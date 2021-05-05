На Донеччині викрили схему незаконних виплат для переселенців
На Донеччині правоохоронці викрили схему незаконних виплат для переселенців. Гроші отримували особи, які не є переселенцями та проживають на тимчасово окупованій території України.
Джерело:МВС України
Махінації щодо незаконних виплат викрили та заблокували співробітники Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил спільно з працівниками Донецького відділу протидії кіберзлочинам ДКП Нацполіції.
До теми СБУ викрила наркосиндикат, який завозив кокаїн з Латинської Америки
Працівники правоохоронних органів викрили робітницю однієї з банківських установ під час реалізації оперативної інформації.
Як відбувались махінації щодо виплат
З метою нарахування соцвиплат жінка імітувала ідентифікацію та вносила в автоматизовану систему інформацію про псевдопереселенців, які фактично перебували на ТОТ Донецької та Луганської областей.
Ці дії завдали державі збитків на приблизно 850 тисяч гривень,
– мовиться у повідомленні пресслужби МВС.
Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення й притягнення до відповідальності всіх осіб, що причетні до незаконних оборудок.
Банківській працівниці, яка ідентифікувала псевдопереселенців, повідомили про підозру за статтею 362 ККУ "Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронних мережах".
Поділитися новиною