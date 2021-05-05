На Донеччині правоохоронці викрили схему незаконних виплат для переселенців. Гроші отримували особи, які не є переселенцями та проживають на тимчасово окупованій території України.

Махінації щодо незаконних виплат викрили та заблокували співробітники Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил спільно з працівниками Донецького відділу протидії кіберзлочинам ДКП Нацполіції.

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Працівники правоохоронних органів викрили робітницю однієї з банківських установ під час реалізації оперативної інформації.

Як відбувались махінації щодо виплат

З метою нарахування соцвиплат жінка імітувала ідентифікацію та вносила в автоматизовану систему інформацію про псевдопереселенців, які фактично перебували на ТОТ Донецької та Луганської областей.

Ці дії завдали державі збитків на приблизно 850 тисяч гривень,

– мовиться у повідомленні пресслужби МВС.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення й притягнення до відповідальності всіх осіб, що причетні до незаконних оборудок.

Банківській працівниці, яка ідентифікувала псевдопереселенців, повідомили про підозру за статтею 362 ККУ "Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронних мережах".