Напомним, что не так давно во время обстрелов погибли двое сотрудников ДТЭК. Трагедия случилась 21 и 22 июня.

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Что известно об обстреле сотрудников ДТЭК в Донецкой области

В ДТЭК сообщили, что их сотрудники 2 июля попали под обстрел в Донецкой области.

Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Там добавили, что в результате вражеского обстрела была повреждена рабочая машина. В компании отметили, что это уже третий случай обстрела бригады ДТЭК за последние две недели.

К слову, недавно в ДТЭК рассказали, что компания потеряла 90% своих генерирующих мощностей. Там добавили, что на восстановление разрушенных объектов выделено 4 миллиарда гривен, впрочем, общие разрушения оцениваются в 14 – 18 миллиардов гривен.