Нагадаємо, що не так давно під час обстрілів загинули двоє співробітників ДТЕК. Трагедія трапилася 21 та 22 червня.

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Що відомо про обстріл співробітників ДТЕК на Донеччині

У ДТЕК повідомили, що їх співробітники 2 липня потрапили під обстріл на Донеччині.

Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи,

– мовиться в повідомленні ДТЕК.

Там додали, що внаслідок ворожого обстрілу була ушкоджена робоча автівка. В компанії зауважили, що це вже третій випадок обстрілу бригади ДТЕК за останні два тижні.

До слова, нещодавно в ДТЕК розповіли, що компанія втратила 90% своїх генерувальних потужностей. Там додали, що на відновлення зруйнованих об'єктів – виділено 4 мільярди гривень, втім, загальні руйнування оцінюються в 14 – 18 мільярдів гривень.