В Донецкой области решают вопрос с пенсиями в оккупированной части региона

Жителям Донецкой области, получающим пенсии от государства, пытаются своевременно и в полном объеме выплачивать деньги. Власть прилагает к этому максимум усилий.

Как выплачивают пенсии в Донецкой области

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он сообщил, что обсудил вопрос бесперебойной выплаты пенсий жителям области, а особенно приближенных к линии фронта населенных пунктов, с гендиректором Укрпочты Игорем Смелянским и директором регионального филиала компании Вадимом Шестопаловым.

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По словам главы Донбасса, потребность в пенсиях на май полностью профинансирована, а большинство пенсионеров уже получили свои деньги.

Однако примерно треть из них все еще ждет выплат. В первую очередь речь идет о тех, кто проживает на временно оккупированных территориях следующих общин:

Мариупольской,

Кальчицкой,

Мангушской,

Никольской,

Сартанской,

Волновахской,

Хлебодаровской,

Мирненской,

Ольгинской,

частично Старомлиновской.

Кириленко уверяет, что денежные средства зачисляются на банковские счета пенсионеров своевременно и в полном объеме. Однако во время военных действий приостановлена передача наличных денег для пополнения банкоматов, расположенных на временно оккупированных территориях или там, где идут активные боевые действия. Чтобы решить эту проблему, силами Укрпочты наличные деньги доставляют в ближайшие к таким территориям безопасные места, где есть почтовые отделения оператора.

Работаем совместно, чтобы даже в условиях активных боевых действий защитить права людей на получение выплат, гарантированных им украинским государством,

– заверил глава Донецкой ОВА.

Ситуация в Донецкой области: последние новости

Оккупанты продолжают активное наступление на территории Донбасса. В частности, наступательные действия россияне совершают при поддержке авиации и артиллерии.

Только за последние сутки, 14 мая, вражеские обстрелы унесли жизни 3 гражданских жителей Донецкой области. Двое из них погибли в Богородичном, а еще один – в Керамике. Кроме того, 4 человека были ранены.

Штурмовые действия оккупантов имеют частичный успех в районе Авдеевки. Кроме того, группировка оккупантов готовится к наступательным действиям в направлениях Северодонецка, Соледара и Бахмута.

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