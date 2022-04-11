В Донецкой области россияне обстреляли село: повредило 30 домов

Сегодня, 11 апреля, российские оккупанты обстреляли село Михайловка Донецкой области. Вражеская артиллерия повредила 30 жилых домов.

Некоторые дома были полностью повреждены. На месте работали спасатели, которые разбирали завалы.

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В результате обстрела обнаружили одного пострадавшего. Жертв, к счастью, нет.

Сегодня в результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. На месте происшествия работают спасатели Донбасса. Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются, – отмечают в ГСЧС.

Напомним, недавно Силы специальных операций ВСУ уничтожили подразделение оккупантов вблизи Донбасса.

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