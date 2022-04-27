В Донецкой области россияне взяли под контроль Заречное и штурмовали Ямполь

Российские оккупанты продолжают наступление на Донецкую область. Уже известно, что они взяли под контроль Заречное, а также штурмовали Ямполь.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, российские захватчики ведут активное наступление в Восточной операционной зоне. Сейчас их основная цель – установить полный контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Также оккупантам необходимо удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

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Оккупанты продолжают штурмовать Ямполь

К сожалению, российским захватчикам удалось продвинуться на Лиманском направлении. Так, оккупанты уже установили контроль над населенным пунктом Заречное Краматорского района. Отметим, что 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил о том, что оккупантам удалось частично установить контроль над Заречным.

Не прекращают они также штурмовать Ямполь, что буквально в 10 километрах от захваченного Заречного.

Что касается Донецкого направления, то и здесь враги продолжают вести активное наступление. В основном усилия оккупантов сосредоточены на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлении.

Они пытаются полностью контролировать Попасную, Рубежное.

Также одна из их задач – развить наступление на Лиман, Северодонецк и Славянск.



Актуальная карта боевых действий в Украине / Скриншот с сайта liveuamap

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