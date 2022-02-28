В Донецкой области российские оккупанты убили 3 мирных людей - среди них был ребенок

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о бесчеловечных поступках российских оккупантов в Донецкой области. По словам Кириленко, с 27 на 28 февраля боевики убили 3 человек – среди них был ребенок. Раненых за это время –32 мирных человека.

Кириленко порекомендовал своим читателям обращать внимание на время и обновление сообщений – информацию в ведомстве представляют максимально оперативно.

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За вечер 27 февраля и за утро 28 февраля в Донецкой области российские захватчики убили 3 человек – в том числе ребенка. Раненых в Донецкой области всего 32 – гражданские получили ранения разной степени тяжести.

Россия убивает гражданских украинцев / Инфографика Донецкой ОГА

Полный текст сообщения:

Россия убивает гражданских!

Приводим информацию оперативно, обращайте внимание на дату и время обновления информации.

За вечер 27 февраля и утро 28 февраля (по состоянию на 09:00) россияне убили в Донецкой области 3 человека, в том числе одного ребенка, и ранили 32.

– в Мариуполе 1 погибший (ребенок) и 15 раненых;

– в Сартане 2 погибших и 5 раненых;

– в Волновахе 11 раненых;

– в Лебединском 1 ранен.

Каждый преступник ответит!



#StopRussia

#RussiaKillsCivilians

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