Вражеские войска обстреляли 20 населённых пунктов. Полиция задокументировала военные преступления путинской армии.

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Разрушения претерпели по меньшей мере 34 гражданских объекта – жилые дома, больницы, школа, птицефабрика, системы жизнеобеспечения,

– рассказали правоохранители.

Какие населенные пункты обстреляли россияне в сутки

Мариуполь,

Авдеевка,

Лиман,

Славянск,

Марьинку,

Угледар,

Северск,

Светлодарск,

Большую Новоселку,

Александровка,

Заречное,

Камышин,

Дмитрий-Дарьевка,

Восточное,

Новомихайловка,

Новобахмутовка,

Новоселовка-3,

Шнурки,

Ямполь,

а также трассу Киев – Харьков – Довжанское.



Правоохранители документируют преступления российской армии

Детали о пострадавших

Россияне били по мирным жителям из "Градов", авиации, танков и тяжелой артиллерии. Известно, что в результате обстрелов пострадали 4 человека.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.



Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов в Донецкой области

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