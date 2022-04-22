Как отмечает глава Славянской ОВА Вадим Лях, в результате вражеских обстрелов пострадали несколько районов города. Жителей еще раз призывают эвакуироваться.
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Обстреливать Славянск могли кассетными бомбами
Вадим Лях добавил, что есть вероятность, что обстреливали город оккупанты кассетными бомбами. К счастью, в результате вражеского удара жертв нет. Что же касается убытков, то они устанавливаются.
Он также попросил местных жителей не медлить с эвакуацией. Да, 22 апреля в 11:00 всех желающих будут ждать автобусы в Покровск. Они будут стоять на Привокзальной площади.
23 апреля планируется эвакуация населения. Она будет происходить от стоянки ЦНАП. Автобус вывезет жителей в Днепр. Время и детали объявят позже. Сам выезд будет производиться исключительно по записи. Для этого необходимо позвонить по одному из этих номеров:
- 0995397867
- 0995398047
- 0995398048
- 0662849285
- 0958418082
- 0994350275
Не откладывайте решение. Собирайтесь! Берегите себя и своих близких,
– призвал Лях.
Напомним, что 22 апреля в Украине не открыли ни одного гуманитарного коридора. Причиной тому стала опасность на путях эвакуации.
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