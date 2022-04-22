Как отмечает глава Славянской ОВА Вадим Лях, в результате вражеских обстрелов пострадали несколько районов города. Жителей еще раз призывают эвакуироваться.

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Обстреливать Славянск могли кассетными бомбами

Вадим Лях добавил, что есть вероятность, что обстреливали город оккупанты кассетными бомбами. К счастью, в результате вражеского удара жертв нет. Что же касается убытков, то они устанавливаются.

Он также попросил местных жителей не медлить с эвакуацией. Да, 22 апреля в 11:00 всех желающих будут ждать автобусы в Покровск. Они будут стоять на Привокзальной площади.

23 апреля планируется эвакуация населения. Она будет происходить от стоянки ЦНАП. Автобус вывезет жителей в Днепр. Время и детали объявят позже. Сам выезд будет производиться исключительно по записи. Для этого необходимо позвонить по одному из этих номеров:

0995397867

0995398047

0995398048

0662849285

0958418082

0994350275

Не откладывайте решение. Собирайтесь! Берегите себя и своих близких,

– призвал Лях.

Напомним, что 22 апреля в Украине не открыли ни одного гуманитарного коридора. Причиной тому стала опасность на путях эвакуации.

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