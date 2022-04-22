Як зазначає глава Слов'янської ВА Вадим Лях, внаслідок ворожих обстрілів постраждали кілька районів міста. Мешканців вкотре закликають евакуйовуватися.

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Обстрілювати Слов'янськ могли касетними бомбами

Вадим Лях додав, що є ймовірність, що обстрілювали місто окупанти касетними бомбами. На щастя, внаслідок ворожого удару жертв немає. Що ж стосується збитків, то вони наразі встановлюються.

Він також попросив місцевих мешканців не зволікати з евакуацією. Так, 22 квітня об 11:00 усіх охочих очікуватимуть автобуси до Покровська. Вони стоятимуть на Привокзальній площі.

23 квітня також планується евакуація населення. Вона відбуватиметься від стоянки ЦНАПу. Автобус вивезе мешканців до Дніпра. Час і деталі оголосять згодом. Сам виїзд відбуватиметься винятково за записом. Для цього необхідно зателефонувати на один із цих номерів:

0995397867

0995398047

0995398048

0662849285

0958418082

0994350275

Не відкладайте рішення. Збирайтеся! Бережіть себе та своїх близьких,

– закликав Лях.

Нагадаємо, що 22 квітня в Україні не відкрили жодного гуманітарного коридору. Причиною цього стала небезпека на шляхах евакуації.

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