Як зазначає глава Слов'янської ВА Вадим Лях, внаслідок ворожих обстрілів постраждали кілька районів міста. Мешканців вкотре закликають евакуйовуватися.
Читайте також З Маріуполя вдалося евакуювати вже понад 100 тисяч людей, – мер
Обстрілювати Слов'янськ могли касетними бомбами
Вадим Лях додав, що є ймовірність, що обстрілювали місто окупанти касетними бомбами. На щастя, внаслідок ворожого удару жертв немає. Що ж стосується збитків, то вони наразі встановлюються.
Він також попросив місцевих мешканців не зволікати з евакуацією. Так, 22 квітня об 11:00 усіх охочих очікуватимуть автобуси до Покровська. Вони стоятимуть на Привокзальній площі.
23 квітня також планується евакуація населення. Вона відбуватиметься від стоянки ЦНАПу. Автобус вивезе мешканців до Дніпра. Час і деталі оголосять згодом. Сам виїзд відбуватиметься винятково за записом. Для цього необхідно зателефонувати на один із цих номерів:
- 0995397867
- 0995398047
- 0995398048
- 0662849285
- 0958418082
- 0994350275
Не відкладайте рішення. Збирайтеся! Бережіть себе та своїх близьких,
– закликав Лях.
Нагадаємо, що 22 квітня в Україні не відкрили жодного гуманітарного коридору. Причиною цього стала небезпека на шляхах евакуації.
До теми – 79 маріупольців автобусами доїхали з Маріуполя до Запоріжжя: дивіться відео