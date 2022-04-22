Ворожі війська обстріляли 20 населених пунктів. Поліція задокументувала воєнні злочини путінської армії.

До теми Росіяни знову обстріляли Слов'янськ: ймовірно, касетними бомбами

Руйнувань зазнали щонайменше 34 цивільних об'єкти – житлові будинки, лікарні, школа, птахофабрика, системи життєзабезпечення,

– розповіли правоохоронці.

Які населені пункти обстріляли росіяни за добу

Маріуполь,

Авдіївку,

Лиман,

Слов'янськ,

Мар'їнку,

Вугледар,

Сіверськ,

Світлодарськ,

Велику Новосілку,

Олександрівку,

Зарічне,

Очеретине,

Дмитро-Дар'ївку,

Східне,

Новомихайлівку,

Новобахмутівку,

Новоселівку-3,

Шнурки,

Ямпіль,

а також трасу Київ – Харків – Довжанське.



Правоохоронці документують злочини російської армії

Деталі про постраждалих

Росіяни гатили по мирних мешканцях з "Градів", авіації, танків та важкої артилерії. Відомо, що внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни.



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