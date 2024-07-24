Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил в разговоре с 24 Каналом, что это может быть оперативной целью противника. Реализовать такой план вряд ли удастся, но все покажут боевые действия.

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На данный момент, как отметил Мусиенко, Донецкая область остается приоритетным направлением для россиян. Силы обороны делают все возможное, чтобы предотвратить захват новых территорий, и очень хорошо обороняются.

Несмотря на то, что враг имеет определенные успехи на определенных направлениях. Но иначе в этой ситуации обороняться сейчас просто невозможно. Нужно больше ресурсов, сил и средств,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Россия прошла пик наступательной активности. Впрочем, будет пытаться не останавливаться и по инерции достичь как можно больше успехов в Донецкой области. Пока этот участок фронта для них выглядит как основное направление удара.

Отметим! Портал DeepState сообщил, что российские захватчики в ходе тяжелых боев захватили село Песчаное Покровского района Донецкой области. Оно расположено почти в 10 километрах от Покровска. Зафиксировано продвижение врага еще возле трех населенных пунктов региона.

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