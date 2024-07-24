Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив у розмові з 24 Каналом, що це може бути оперативною метою противника. Реалізувати такий план навряд вдасться, але все покажуть бойові дії.

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Натепер, як зазначив Мусієнко, Донецька область залишається пріоритетним напрямком для росіян. Сили оборони роблять усе можливе, аби запобігти захопленню нових територій, і дуже добре обороняються.

Попри те, що ворог має певні успіхи на певних напрямках. Але інакше у цій ситуації оборонятися зараз просто неможливо. Потрібно більше ресурсів, сил та засобів,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Росія пройшла пік наступальної активності. Втім, намагатиметься не зупинятися та за інерцією досягти якомога більше успіхів на Донеччині. Поки ця ділянка фронту для них виглядає як основний напрямок удару.

Зазначимо! Портал DeepState повідомив, що російські загарбники у ході важких боїв захопили село Піщане Покровського району Донецької області. Воно розташоване майже за 10 кілометрів від Покровська. Зафіксовано просування ворога ще біля трьох населених пунктів регіону.

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