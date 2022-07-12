В России проснулся институт "стукачей". Там все чаще задерживаются люди по доносам их сограждан.

Это стало массовым явлением. Об этом 24 каналу сказал Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист.

Интересно знать У Путина большая неприятность, – Яковенко о массовых отказах россиян идти на войну

Недавно депутата горинова посадили на 7 лет благодаря доносам актрисы шукшиной и двух депутатов – хинштейна и лионова,

– отметил он.

Напомним, российский депутат Алексей Горинов был обвинен в распространении "фейков" о российской армии – он назвал войну "войной", а не спецоперацией. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с запретом занимать государственные должности на 4 года.

Никто не говорил, что будет легко

Люди все осознают. Следовательно они пытаются предотвратить и быть безумнее путина. В россии персонажей достаточно: лавров, песков, захарова, медведев, рогозин – каждый из них "бьет себя в грудь", пытаясь доказать первенство. Кроме того, верный и единственный союзник Путина в войне против Украины лукашенко постоянно рассказывает, что Запад хочет напасть.

По словам Яковенко, в условиях фашистского государства нелегко не только находящимся под оккупацией, но и самим оккупантам. "С этим ничего не поделаешь", – добавил он.

Единственный путь – это уничтожение фашистского режима и спокойное пребывание в тюрьме (гаагской, киевской или московской). "Это более комфортное существование – трехразовое питание и так далее", – сказал он.

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