Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник из Чечни, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев. Он добавил, что в России начал формироваться институт доносов.

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Пройдет время и они будут винить только Путина

Он прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес военного преступника, врача Юрия Евича, которому угрожало уголовное дело за "дискредитацию российской армии" после доноса одного из слушателей его лекции.

Это лишь еще одно свидетельство того, как сильно и стремительно в Рф начал формироваться институт доносов. Там как бы конкуренция между людьми, кто больше сделает доносов в полицию, прокуратуру или следственный комитет,

– отметил Янгулбаев.

Абубакар Янгулбаев о ситуации в России: смотреть видео

Он добавил, что сейчас россияне пишут доносы друг на друга. Через некоторое время, когда все завершится, они будут винить только Путина, забыв о том, что были сами причастны к войне. Правозащитник выступает за то, чтобы ответственность за войну понесли все россияне, даже те, кто не поддерживает войну, но ничего не сделали, чтобы ее не допустить.

"Людям не хватило силы воли, по крайней мере, заменить свою смерть и убийство украинцев на тюремный срок. В России уже есть судебная практика по так называемым "отказникам", которым дают несколько лет за нежелание идти на войну. Всегда есть альтернатива", – подчеркнул Янгулбаев.

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