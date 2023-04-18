Про це 24 Каналу розповів правозахисник із Чечні, колишній юрист Комітету проти катувань Абубакар Янгулбаєв. Він додав, що в Росії почав формуватися справжній інститут доносів.

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Пройде час і вони будуть звинувачувати лише Путіна

Він прокоментував ситуацію з обвинуваченнями на адресу військового злочинця, лікаря Юрія Євича, якому загрожувала кримінальна справа за "дискредитацію російської армії", після доносу одного зі слухачів його лекції.

Це лише чергове свідчення того, як сильно і швидко в Росії почав формуватися інститут доносів. Там ніби є конкуренція між людьми, хто більше зробить доносів в поліцію, прокуратуру чи слідчий комітет,

– зазначив Янгулбаєв.

Абубакар Янгулбаєв про ситуацію в Росії: дивитись відео

Він додав, що зараз росіяни пишуть доноси один на одного. Через деякий час, коли все завершиться, вони будуть звинувачувати лише Путіна, забувши те, що були самі причетні до війни. Правозахисник виступає за те, щоб відповідальність за війну понесли усі росіяни, навіть ті, які не підтримують війну, але нічого не зробили, щоб її не допустити.

"Людям не вистачило сили волі принаймні замінити свою смерть і вбивство українців на тюремний термін. В Росії вже є судова практика по так званим "відказникам", яким дають кілька років за небажання йти на війну. Завжди є альтернатива", – наголосив Янгулбаєв.

Що відомо про Юрія Євича