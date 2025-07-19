"Don't push the horses": сеть взорвалась мемами после слов Усика
- Александр Усик во время пресс-конференции сказал фразу "Don't push the horses", которая стала мемом в социальных сетях.
- Пользователи сети начали создавать и распространять мемы с Усиком, а также рекламировать наклейки с этой фразой.
Александр Усик во время недавней пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа сказал фразу "Don't push the horses", которая стала мемом в социальных сетях.
Видео, на котором украинский боксер сказал уже громкую и забавную фразу, завирусилось в сети. 24 Канал собрал реакцию пользователей сети.
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Фраза Усика завирусилась
Во время последней пресс-конференции между менеджером украинца Эгисом Климасом и промоутером его соперника Даниэля Дюбуа Фрэнком Уорреном вспыхнул спор относительно будущего боя, в зале также поднялся шум.
Впрочем, украинский спортсмен решил остановить оживленную дискуссию и шум, выкрикнув "Don't push the horses", что переводится как "Не гоните лошадей". Этим он ввел в ступор иностранцев, потому что правильный перевод звучит как "Hold your horses".
Так или иначе после этого момента его фраза завирусилась в сети. Пользователи соцсетей сразу начали создавать и распространять мемы.
Пользователи создают мемы после фразы Усика / Фото из сети
В частности, начали создавать мемы с самим Александром Усиком с помощью искусственного интеллекта
В сети завирусилась фраза Усика / Фото из сети
Кроме того, в сети начали рекламировать соответствующие наклейки для транспортных средств.
Наклейки на авто с фразой Усика / Фото из сети
Украинские компании также подхватили волну с мемами.
По сети распространяются шутки относительно фразы Усика / Скриншоты 24 Канала
Также даже СМИ начали создавать собственные мемы и с другими украинскими крылатыми выражениями в переводе на английский язык.
Мемы набирают обороты / Фото Tribuna
Напомним, Александр Усик сразится с Даниэлем Дюбуа за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Главное событие начнется не раньше 23:00.