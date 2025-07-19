"Don't push the horses": сеть взорвалась мемами после слов Усика

Александр Усик во время недавней пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа сказал фразу "Don't push the horses", которая стала мемом в социальных сетях.

Видео, на котором украинский боксер сказал уже громкую и забавную фразу, завирусилось в сети. 24 Канал собрал реакцию пользователей сети.

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Фраза Усика завирусилась

Во время последней пресс-конференции между менеджером украинца Эгисом Климасом и промоутером его соперника Даниэля Дюбуа Фрэнком Уорреном вспыхнул спор относительно будущего боя, в зале также поднялся шум.

Впрочем, украинский спортсмен решил остановить оживленную дискуссию и шум, выкрикнув "Don't push the horses", что переводится как "Не гоните лошадей". Этим он ввел в ступор иностранцев, потому что правильный перевод звучит как "Hold your horses".

Так или иначе после этого момента его фраза завирусилась в сети. Пользователи соцсетей сразу начали создавать и распространять мемы.



Пользователи создают мемы после фразы Усика / Фото из сети

В частности, начали создавать мемы с самим Александром Усиком с помощью искусственного интеллекта



В сети завирусилась фраза Усика / Фото из сети

Кроме того, в сети начали рекламировать соответствующие наклейки для транспортных средств.



Наклейки на авто с фразой Усика / Фото из сети

Украинские компании также подхватили волну с мемами.

По сети распространяются шутки относительно фразы Усика / Скриншоты 24 Канала

Также даже СМИ начали создавать собственные мемы и с другими украинскими крылатыми выражениями в переводе на английский язык.



Мемы набирают обороты / Фото Tribuna

Напомним, Александр Усик сразится с Даниэлем Дюбуа за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Главное событие начнется не раньше 23:00.