Законопроект под номером 11012 по выплатам бойцам для дополнительной мотивации рассмотрело руководство Минобороны, а также Главком. Об этом сообщил инициатор проекта секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
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Дали "зеленый свет"
Нардеп рассказал, что получил два письма – от Минобороны и Главнокомандующего. В оборонном ведомстве сказали, что поддерживают законопроект, однако имеют замечания и предложения. Правда, они – технического характера.
Зато в письме от Александра Сырского говорится о полной поддержке проекта закона без замечаний.
Напомним, что в Раде предлагают установить единовременные выплаты за уничтоженную или захваченную российскую военную технику. В частности:
- за танк, САУ, РСЗО, ЗРК или РЛС – 200 – 370 тысяч гривен
- за гаубицу, БМП, БМД, беспилотники разведывательного или ударного типа – 30 – 100 тысяч гривен;
- за средства радиоэлектронной или контрбатарейной борьбы – 30 – 150 тысяч гривен;
- за самолет – 500 тысяч гривен;
- за вертолет – 300 тысяч гривен;
- за корабль – 300 – 500 тысяч гривен;
- за крылатую или баллистическую ракету – 100 тысяч гривен.
Кроме того, законопроект предлагает денежное поощрение тем военным, которые после 24 февраля 2022 года заключили или продлили контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения. Для солдат – это 120 тысяч гривен;
сержантам и старшинам – 160 тысяч гривен, офицерам – 200 тысяч гривен.
Для тех, кто имеет право уволиться со службы, но изъявил желание продолжить служить, предлагают ежемесячно выплачивать 10 тысяч гривен.
В городах Украины платят за присоединение в ряды ВСУ
- В ряде украинских городов местные власти, чтобы поощрить мужчин призывного возраста стать на защиту родины, ввели систему денежного вознаграждения. Мобилизованным и контрактникам выплачивают единоразовое поощрение.
- Так, первой такую инициативу ввела Одесса. Там мобилизованным и добровольцам платят по 20 тысяч гривен. В начале декабря в Киеве тоже начали вознаграждать мобилизованных. В столице им платят по 30 тысяч гривен. Вскоре планируют делать выплаты также и контрактникам.
- Во Львове община города обещают 50 тысяч гривен тем, кто подпишет контракт с военными частями ДШВ или морской пехоты.
- В Богудухове Харьковской области тем, кто пойдет в армию, выплатят 50 тысяч гривен. Эта инициатива действие как для мобилизованных, так и для контрактников, жителей города и ВПО.