Законопроєкт під номером 11012 щодо виплат бійцям задля додаткової мотивації розглянуло керівництво Міноборони, а також Головком. Про це повідомив ініціатор проєкту секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

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Дали "зелене світло"

Нардеп розповів, що отримав два листи – від Міноборони і Головнокомандувача. В оборонному відомстві сказали, що підтримують законопроєкт, однак мають зауваження та пропозиції. Щоправда, вони – технічного характеру.

Натомість у листі від Олександра Сирського йдеться про цілковиту підтримку проєкту закону без жодних зауважень.

Нагадаємо, що у Раді пропонують встановити одноразові виплати за знищену чи захоплену російську військову техніку. Зокрема:

за танк, САУ, РСЗВ, ЗРК чи РЛС – 200 – 370 тисяч гривень

за гаубицю, БМП, БМД, безпілотники розвідувального чи ударного типу – 30 – 100 тисяч гривень;

за засоби радіоелектронної чи контрбатарейної боротьби – 30 – 150 тисяч гривень;

за літак – 500 тисяч гривень;

за гвинтокрил – 300 тисяч гривень;

за корабель – 300 – 500 тисяч гривень;

за крилату чи балістичну ракету – 100 тисяч гривень.

Крім того, законопроєкт пропонує грошове заохочення тим військовим, які після 24 лютого 2022 року уклали чи продовжили контракт про проходження служби на строк не менше ніж 3 роки або до закінчення воєнного стану. Для солдатів – це 120 тисяч гривень;

сержантам і старшинам – 160 тисяч гривень, офіцерам – 200 тисяч гривень.

Для тих, хто має право звільнитися зі служби, але виявив бажання продовжити служити, пропонують щомісяця виплачувати 10 тисяч гривень.

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