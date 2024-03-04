Законопроєкт під номером 11012 щодо виплат бійцям задля додаткової мотивації розглянуло керівництво Міноборони, а також Головком. Про це повідомив ініціатор проєкту секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.
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Дали "зелене світло"
Нардеп розповів, що отримав два листи – від Міноборони і Головнокомандувача. В оборонному відомстві сказали, що підтримують законопроєкт, однак мають зауваження та пропозиції. Щоправда, вони – технічного характеру.
Натомість у листі від Олександра Сирського йдеться про цілковиту підтримку проєкту закону без жодних зауважень.
Нагадаємо, що у Раді пропонують встановити одноразові виплати за знищену чи захоплену російську військову техніку. Зокрема:
- за танк, САУ, РСЗВ, ЗРК чи РЛС – 200 – 370 тисяч гривень
- за гаубицю, БМП, БМД, безпілотники розвідувального чи ударного типу – 30 – 100 тисяч гривень;
- за засоби радіоелектронної чи контрбатарейної боротьби – 30 – 150 тисяч гривень;
- за літак – 500 тисяч гривень;
- за гвинтокрил – 300 тисяч гривень;
- за корабель – 300 – 500 тисяч гривень;
- за крилату чи балістичну ракету – 100 тисяч гривень.
Крім того, законопроєкт пропонує грошове заохочення тим військовим, які після 24 лютого 2022 року уклали чи продовжили контракт про проходження служби на строк не менше ніж 3 роки або до закінчення воєнного стану. Для солдатів – це 120 тисяч гривень;
сержантам і старшинам – 160 тисяч гривень, офіцерам – 200 тисяч гривень.
Для тих, хто має право звільнитися зі служби, але виявив бажання продовжити служити, пропонують щомісяця виплачувати 10 тисяч гривень.
У містах України платять за приєднання до лав ЗСУ
- У низці українських міст місцева влада, аби заохотити чоловіків призовного віку стати на захист батьківщини, запровадили систему грошової винагороди. Мобілізованим та контрактникам виплачують одноразове заохочення.
- Так, першою таку ініціативу запровадила Одеса. Там мобілізованим і добровольцям платять по 20 тисяч гривень. На початку грудня у Києві теж почали винагороджувати мобілізованих. У столиці їм платять по 30 тисяч гривень. Незабаром планують робити виплати також і контрактникам.
- У Львові громада міста обіцяють 50 тисяч гривень тим, хто підпише контракт з військовими частинами ДШВ або морської піхоти.
- У Богудухові Харківської області тим, хто піде у військо, виплатять 50 тисяч гривень. Ця ініціатива дія як для мобілізованих, так і для контрактників, мешканців міста та ВПО.