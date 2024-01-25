Загалом розмір "фінансового" стимулу коливається від 20 тисяч до 50 тисяч гривень.

Дивіться також Базова військова служба для всіх громадян віком до 25 років: що розглядають депутати

Де в Україні платять за приєднання до війська

Так, в Одесі міська рада ще восени 2023 року вирішила заохотити тих, кого мобілізували, а також тих, хто сам записався до ЗСУ. Цим чоловікам і жінкам виплачують одноразову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Щоб отримати кошти, мобілізований чи контрактник повинен принести необхідні документи до ТЦК. Після зарахування особи до військової частини вона автоматично отримує гроші на свій рахунок.

У Києві з початку грудня 2023 теж почали платити мобілізованим 30 тисяч гривень. З січня вирішили винагороджувати також і контрактників. Втім, наразі цій категорії поки не здійснюють виплати через недосконалість механізму.

У Львові громада міста обіцяє заплатити 50 тисяч гривень тим, хто підпише контракт з військовими частинами ДШВ або морської піхоти.

У Богудухові Харківської області тим, хто піде у військо, виплатять 50 тисяч гривень. Ця ініціатива дія як для мобілізованих, так і для контрактників, мешканців міста та ВПО.

Кого в Україні можуть призвати лише за власним бажанням

Існує кілька категорій військовозобов'язаних осіб, яких не можуть призвати до війська примусово. До них належать: