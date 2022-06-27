Дополненная реальность будет помогать спасать жизнь пострадавших от боевых действий украинских детей

Украинским детям, к сожалению, пришлось познать ужасы войны: настоящей, безжалостной, грязной и коварной.

По состоянию на сегодняшний день уже пострадали от боевых действий и взрывных устройств разного типа около тысячи наших маленьких граждан. К сожалению, более трехсот малышей погибли. Но это еще далеко не конец, ведь по данным спасателей ГСЧС, даже если война закончится в эту же минуту, для полного разминирования территории страны понадобится минимум десять лет.

Обидно признавать, но от заброшенных мин и потерянных в аду сражений боеприпасов больше всего страдают дети. Исследование UNICEF показало, что основным фактором поражения малышей во время войны являются взрывные травмы, возникающие из-за обстрелов и опасного обращения с боеприпасами. В настоящее время сотни и сотни украинских детей получили огнестрельные, осколочные, взрывчатые ранения и требуют длительного лечения и реабилитации.

Как патриотический и социально ориентированный бизнес, корпорация "АТБ" не могла остаться в стороне от этой болезненной проблемы. Для ее решения нужен присущий "АТБ" системный подход, самоотверженный кропотливый труд, а также немалые средства.

И первый реальный шаг на этом сложном пути сделан. 28 июня лидер отечественного ритейла "АТБ" в сотрудничестве с NTI Loyalty и при поддержке Международной организации UNICEF запускает национальный благотворительный проект с технологией дополненной реальности "Брайты". Как сообщается на официальном сайте "АТБ", цель проекта – сбор средств на создание первого Всеукраинского реабилитационного центра "Незламні" во Львове. Фактически каждую полученную гривну направят на лечение и реабилитацию детей с взрывными и огнестрельными травмами, которые они получили в результате неспровоцированного военного вторжения России.

"С начала войны большая команда корпорации "АТБ" работает в усиленном режиме 24/7 и уже предоставила украинцам гуманитарную помощь на сумму более 200 миллионов гривен. Основные усилия мы сосредоточили на оказании помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям, детским больницам, волонтерским организациям

Поэтому этот проект очень особенный для нас, и мы надеемся внести весомый вклад в успешное выполнение его цели. Для нас это чисто благотворительный проект. Всю прибыль от продаж благотворительных товаров мы отдадим на нужды центра реабилитации "Незламні" через Благотворительный фонд "АТБ", – рассказал Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

Стоит отметить, что кроме сбора средств новый проект с технологией AR (Augmented Reality) "Брайты" поможет миллионам граждан, в том числе и малышам, хотя бы немного избавиться от стресса, вызванного войной. Общая схема работы дополненной реальности едина: камера устройства AR (смартфона, планшета и т.п.) снимает изображение реального объекта, затем устройство объединяет реальное полученное изображение с цифровым дополнением и выводит конечную картинку на экран. Просто, но в то же время увлекательно.

Также "Брайты" помогут запомнить основные правила безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов или просто подозрительных. Бывает, что мины на первый взгляд довольно безопасны, хотя фактически созданы убивать и калечить. Следовательно, следует быть бдительным и не трогать никаких посторонних предметов, а лучше даже не приближаться к ним. К сожалению, есть мины, реагирующие на движение или улавливающие вибрацию земли от шагов человека.

Вводя эту платформу, мы ставим цель не только собрать средства на лечение детей, но и проводить патриотическое воспитание молодежи, обучать детей правилам минной безопасности, чествовать украинских Героев. Для многих детей война стала большим стрессом, так что очень важно объяснить им, что именно происходит. Лучший способ сделать это – привлечь их к игре. Благодаря этой платформе мы планируем заинтересовать этим не только детей, но и взрослых украинцев, потому что вклад каждого очень важен.

– отметил Константин Мельников, CEO NTI Loyalty.

Вскоре в стране будет воплощено в жизнь первое инновационное решение по сбору средств через краудфандинговую платформу "Брайты".

"Брайты" – это яркий воображаемый мир супергероев, олицетворяющих настоящих героев этой войны, приближающих нашу победу. Это игровое мобильное приложение в Apple Store и Google Play, коллекционные фишки, настольная игра о минной безопасности, альбом для коллекционирования с игровым полем, возможность внутриигровых покупок с перечислением средств на нужды детей. Следовательно, это гораздо больше, чем игра – это миссия, которая обязательно будет осуществлена. Все будет Украина! Итого к Победе!, – поделился впечатлениями от проекта "Брайты" Валерий Бондарь, директор по маркетингу "АТБ".

Напомним, что одним из первых невероятно зрелищных инновационных проектов с дополненной реальностью от "АТБ" была акция "ATB Arena". Три сезона игры, начало которой традиционно было приурочено к началу учебного года, стали абсолютными хитами. Количество активных пользователей "ATB Arena" исчислялось миллионами, создав виртуальную вселенную "АТБ". Есть большая надежда, что эта вселенная поможет в благородном деле спасения реальных жизней и здоровья малышей.