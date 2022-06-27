Станом на сьогодні вже постраждали від бойових дій і вибухових пристроїв різного типу близько тисячі наших маленьких громадян. На жаль, понад три сотні малюків загинули. Та це ще далеко не кінець, адже, за даними рятівників ДСНС, навіть якщо війна закінчиться у цю саму хвилину, для повного розмінування території країни знадобиться щонайменше десять років.

Прикро визнавати, але від покинутих мін і загублених у пеклі битв боєприпасів більш за все страждають діти. Дослідження UNICEF показало, що основним фактором ураження малечі під час війни є вибухові травми, які виникають через обстріли та небезпечне поводження з боєприпасами. Наразі сотні й сотні українських дітей отримали вогнепальні, осколкові, вибухові поранення та потребують довготривалого лікування і реабілітації.

Як патріотичний і соціально орієнтований бізнес, корпорація "АТБ" не могла залишитися осторонь від цієї болючої проблеми. Для її вирішення потрібен притаманний "АТБ" системний підхід, самовіддана кропітка праця, а також чималі кошти.

Та перший реальний крок на цьому складному шляху зроблено. 28 червня лідер вітчизняного ритейлу "АТБ" у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки Міжнародної організації UNICEF запускає національний благодійний проєкт з технологією доповненої реальності "Брайти". Як повідомляється на офіційному сайті "АТБ", мета проєкту – збір коштів на створення першого Всеукраїнського реабілітаційного центру "Незламні" у Львові. Фактично кожну отриману гривню спрямують на лікування та реабілітацію дітей з вибуховими та вогнепальними травмами, які вони отримали внаслідок неспровокованого військового вторгнення Росії.

"З початку війни велика команда корпорації "АТБ" працює у посиленому режимі 24/7 і вже надала українцям гуманітарної допомоги на суму понад 200 мільйонів гривень. Основні зусилля ми зосередили на наданні допомоги мирним жителям під час евакуаційних заходів, населенню у містах прямих бойових зіткнень, медичним установам, дитячим лікарням, волонтерським організаціям.

Тому цей проєкт дуже особливий для нас і ми сподіваємося зробити вагомий внесок в успішне виконання його мети. Для нас це суто благодійний проєкт. Весь прибуток від продажу благодійних товарів ми віддамо на потреби центру реабілітації "Незламні" через Благодійний фонд "АТБ", – розповів Борис Марков, генеральний директор корпорації "АТБ".

Варто зазначити, що окрім власне збору коштів новий проєкт з технологією AR (Augmented Reality) "Брайти" допоможе мільйонам громадян, у тому числі й малюкам, хоча б трохи позбутися стресу, спричиненого війною. Загальна схема роботи доповненої реальності єдина: камера пристрою AR (смартфона, планшета тощо) знімає зображення реального об’єкта, далі пристрій поєднує реальне отримане зображення з його цифровим доповненням і виводить кінцеву картинку на екран. Просто, але водночас захопливо.

Також "Брайти" допоможуть запам'ятати основні правила безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів або ж просто підозрілих. Буває, що міни на перший погляд мають доволі безпечний вигляд, хоча фактично створені вбивати та калічити. Тож слід бути пильним і не чіпати жодних сторонніх предметів, а краще навіть не наближатися до них. На жаль, є міни, які реагують на рух чи уловлюють вібрацію землі від кроків людини.

Запроваджуючи цю платформу, ми маємо мету не лише зібрати кошти на лікування дітей, але й проводити патріотичне виховання молоді, навчати дітей правил мінної безпеки, вшановувати українських Героїв. Для багатьох дітей війна стала великим стресом, тож дуже важливо пояснити їм, що саме відбувається. Найкращий спосіб зробити це – залучити їх до гри. Завдяки цій платформі ми плануємо зацікавити цим не тільки дітей, але й дорослих українців, бо внесок кожного дуже важливий,

– зазначив Костянтин Мельников, CEO NTI Loyalty.

Відтак уже скоро в країні буде втілено в життя перше інноваційне рішення зі збирання коштів через краудфандингову платформу "Брайти".

"Брайти" – це яскравий уявний світ супергероїв, які уособлюють справжніх героїв цієї війни, що наближають нашу перемогу. Це ігровий мобільний застосунок у Apple Store та Google Play, колекційні фішки, настільна гра про мінну безпеку, альбом для колекціонування з ігровим полем, можливість внутрішньоігрових покупок із перерахуванням коштів на потреби дітей. Отже, це набагато більше, ніж гра – це місія, яка обов'язково буде здійснена. Все буде Україна! Разом до Перемоги!, – поділився враженнями від проєкту "Брайти" Валерій Бондар, директор з маркетингу "АТБ".

Нагадаймо, що одним із перших неймовірно видовищних інноваційних проєктів з доповненою реальністю від "АТБ" була акція "ATB Arena". Три сезони гри, початок якої традиційно був приурочений до початку навчального року, стали абсолютними хітами. Кількість активних користувачів "ATB Arena" обраховувалася мільйонами, створивши віртуальний всесвіт "АТБ". Є велика надія, що цей всесвіт наразі допоможе у благородній справі порятунку реальних життів і здоров'я малечі.