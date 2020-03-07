Дополнительное напряжение на Донбассе: ряд ОО возмущены изменением правил пересечения КПВВ

Отменить дискриминационный приказ об ограничении передвижения через КПВВ на Донбассе людям, у которых заподозрят коронавирус. С таким требованием обратились ряд общественных организаций к командующему Объединенными силами Владимиру Кравченко.

В заявлении, обнародованном на сайте общественной инициативы " Восток-SOS " 6 марта, говорится: объявление ОС фактически означает, что украинцам будут отказывать во въезде на подконтрольную Украине территорию, если у тех будут любые признаки, которые пограничники посчитают симптомами коронавируса.

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Также в заявлении, которое подписали несколько общественных организаций, идет речь о том, что такое решение ОС ограничивает права и свободы человека, " искусственно разделяя граждан Украины на тех, кто имеет право на получение медицинской помощи и может свободно передвигаться, и тех, кто этой возможности лишен".

Заявители отмечают:

На оккупированных территориях Украины отсутствует возможность получить квалифицированную медицинскую помощь , поэтому люди будут стремиться пересекать линию разграничения незаконным способом, если их не пустят через КПВВ.

Решение ОС об изменении правил пересечения КПВВ на Донбассе " создает дополнительное напряжение между жителями временно оккупированных территорий и теми, кто проживает в населенных пунктах, расположенных близко КПВВ".

Поэтому ОО требуют отменить приказ о временных ограничениях, которые начали действовать с 7 марта.

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Что известно об изменении правил пересечения КПВВ на Донбассе из-за угрозы коронавируса

Такое решение в штабе Объединенных сил приняли из-за вероятного распространения на оккупированной территории случаев заболевания коронавирусом. С 7 марта будут действовать такие изменения правил пересечения КПВВ на Донбассе:

Каждый, кто будет пересекать линию разграничения, будет осмотрен, включая измерение температуры;

Если правоохранители увидят признаки, похожие на симптомы коронавируса, – таких людей изолируют;

Далее тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной Украине территории, доставят в больницы специальной машиной скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом;

А вот тех, у кого будут симптомы коронавируса, но кто живет на оккупированных территориях, не пустят через КПВВ.