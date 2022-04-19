Дополнительные эвакуационные рейсы Укрзализныци: график и направления движения

19 апреля 2022 , 06:04

Источник:

Укрзализныця

Укрзализныця продолжает активную эвакуацию украинцев. На 19 апреля запланировано 6 рейсов по разным направлениям.

Укрзализныця продолжает активно обеспечивать эвакуацию украинцев. Сегодня, 19 апреля, компания организует 6 эвакуационных рейсов.

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Расписание поездов и направления движения

Расписание эвакуационных поездов на 19 апреля выглядит следующим образом:

  • № 234/233 Покровск – Чоп – 16:30;
  • № 234/233 Чоп – Днепр – 23:30;
  • №209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас. – 06:00;
  • №209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск – 11.30;
  • № 219/220 Запорожье-1 – Львов – 11:30;
  • №220/219 Львов – Запорожье-1 – 14:30.

Из-за непредвиденных обстоятельств график движения поездов может меняться, поэтому граждан призывают внимательно следить за обновлением.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська