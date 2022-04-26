Дополнительные эвакуационные рейсы Укрзализныци: направления и время отправления
26 апреля 2022 , 04:23Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця обнародовала новые эвакуационные рейсы для граждан. В частности, люди смогут уехать из Запорожья, Днепра, Харькова, Покровска, Одессы.
Семь рейсов опубликовали на сайте "Укрзализныци" в полночь на 26 апреля. Однако людей предупреждают, что время отправки рейсов может меняться.
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Укрзализныця обнародовала дополнительные эвакуационные рейсы
В течение 26 апреля люди смогут выехать на западную Украину следующими рейсами:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
- 4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пасс.;
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород;
- 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.
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