Сім рейсів опублікували на сайті Укрзалізниці опівночі проти 26 квітня. Проте людей попереджають, що час відправлення рейсів може змінюватись.

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Укрзалізниця оприлюднила додаткові евакуаційні рейси

Протягом 26 квітня люди зможуть виїхати на західну Україну такими рейсами:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

4:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.;

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород;

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород.

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