Ухмыляется и сохраняет спокойствие: появилось видео допроса подозреваемого в убийстве Фарион

В МВД показали видео допроса подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Очевидно, парень не признает вину и причастность к преступлению.

Кадры допроса показал глава МВД Игорь Клименко во время брифинга 26 июля, передает корреспонедтка 24 Канала.

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На видео слышно, как у подозреваемого спрашивают, какими были его мотивы. При этом он отвечает: "следующий вопрос" и ухмыляется.

Видео допроса подозреваемого:

Задержанному вчера в Днепре 18-летнему юноше сообщили о подозрении в умышленном убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Прокуроры будут настаивать в суде на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.