21:57
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, сегодня
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, сегодня
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Допросы Порошенко и его окружения: политическое преследование или наказание за преступления

      54 Читати новину українською

      Вчера президент, а сегодня без пяти минут подозреваемый. За Петра Порошенко и его окружении активно взялись правоохранители. Они проводят обыски, вызывают на допросы, приглашают пройти экспертизы на детекторе лжи, а также задерживают чиновников его времени. Кроме дел, которые фигурировали в журналистских расследованиях, на поверхность всплыли и другие.

      Задержание заместителя министра Юрия Грымчака и его "помощника". Вызовы в ГПУ экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и бывшего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

      Читайте также: Задержание чиновника Грымчака: в чем подозревают чиновника и какие будут последствия

      Возможно открытие уголовного производства против Генпрокурора юрия Луценко. И вишенка на торте-допросы лица объединяющего этих людей - пятого Президента Украины Петра Порошенко.

      Напомним, что в Государственное бюро расследований Порошенко приходил уже дважды, сейчас в качестве свидетеля. Дела касаются уклонения от уплаты налогов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбацкой", также телеканала "Прямой".


      Петр Порошенко на допросеу ГПУ

      Хотя сам Порошенко говорит, что не имеет отношения к собственности и управлению телеканалом. Однако, риторика этого медиа свидетельствует о другом. Во время выборов телеканал не скрывал своих склонности к пятому президенту.

      А после выборов он даже лично встретился с коллективом "Прямого". В общем фамилия Порошенко фигурирует в 11 расследованиях. В ответ Петр Алексеевич намекает – это политическая месть.

      Я не доверяю ГБР. Я не доверяю ее руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия,
      – заявил Порошенко.

      Интересно, что этот орган, в беспристрастность которого он сейчас не верит, появился при его каденции. И контролировался его же партией и "Народным фронтом". Представителей последней, кстати, тоже вызывали на допросы в ГБР, но причины пока не уточняли.

      То что происходит – законное правосудие или преследования? По мнению экспертов, следователи активизировались потому, что теперь элементарно появилась такая физическая возможность. Сейчас эти лица утратили политический иммунитет и защиту высокопоставленных чиновников. Поэтому, не бессмысленно ли Порошенко жаловаться на политическое давление?

      Он имел все возможности реформировать правоохранительную систему, чтобы она не совершала преследований кого-либо. А, потеряв такие полномочия, жалуется на неспособность этой системы объективно давать оценку каким-то фактам, то он может винить в этом только себя, как человека, которйы не провел этих реформ,
      – пояснила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.


      Порошенко имел все возможности реформировать правоохранительную систему

      Антикоррупционеры предусматривают – последние задержания и допросы – это еще не конец. Головы приближенных к Порошенко будут лететь дальше.

      Это окружение находилось в своеобразном стоп-листе ключевых лиц государства. В частности Генеральный прокурор, руководство Службы безопасности. Именно поэтому активных следственных действий нельзя было проводить,
      - отметила юрист.

      Если дела дойдут до суда и вина будет доказана - это, бесспорно, принесет бонусы новой власти. Но эксперты говорят, важно понимать, что основу для этих расследований подготовила сама предыдущая власть.

      Но пока в Украине все дела против высокопоставленных чиновников застревают в судах. Напомним, Антикоррупционный суд – так и не запустили, этому обещанию уже несколько лет. Начать свою деятельность орган должен только с сентября. И обеспечить незаангажированную деятельность Антикоррупционного суда – это уже вызов для новой власти.

      blog_ava
      Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь: пилот перед тем перевозил спортивные команды РФ
      сегодня
      1083
      Автор: Валерія Кірічєва, Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Медиа Государственное бюро расследований Расследования ГПУ Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      сегодня , 21:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      Анастасія Кушпіт 171
      Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине
      сегодня , 20:30 Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине
      Світлана Попова 130
      Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят
      сегодня , 19:01 Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят
      Яніна Ткачук 241
      Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      сегодня , 19:00 Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      Ольга Черненко 624
      Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      сегодня , 18:00 Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      Інна Жолобович 501
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук