Допросы Порошенко и его окружения: политическое преследование или наказание за преступления

Вчера президент, а сегодня без пяти минут подозреваемый. За Петра Порошенко и его окружении активно взялись правоохранители. Они проводят обыски, вызывают на допросы, приглашают пройти экспертизы на детекторе лжи, а также задерживают чиновников его времени. Кроме дел, которые фигурировали в журналистских расследованиях, на поверхность всплыли и другие.

Задержание заместителя министра Юрия Грымчака и его "помощника". Вызовы в ГПУ экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и бывшего заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

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Возможно открытие уголовного производства против Генпрокурора юрия Луценко. И вишенка на торте-допросы лица объединяющего этих людей - пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что в Государственное бюро расследований Порошенко приходил уже дважды, сейчас в качестве свидетеля. Дела касаются уклонения от уплаты налогов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбацкой", также телеканала "Прямой".



Петр Порошенко на допросеу ГПУ

Хотя сам Порошенко говорит, что не имеет отношения к собственности и управлению телеканалом. Однако, риторика этого медиа свидетельствует о другом. Во время выборов телеканал не скрывал своих склонности к пятому президенту.

А после выборов он даже лично встретился с коллективом "Прямого". В общем фамилия Порошенко фигурирует в 11 расследованиях. В ответ Петр Алексеевич намекает – это политическая месть.

Я не доверяю ГБР. Я не доверяю ее руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия,

– заявил Порошенко.

Интересно, что этот орган, в беспристрастность которого он сейчас не верит, появился при его каденции. И контролировался его же партией и "Народным фронтом". Представителей последней, кстати, тоже вызывали на допросы в ГБР, но причины пока не уточняли.

То что происходит – законное правосудие или преследования? По мнению экспертов, следователи активизировались потому, что теперь элементарно появилась такая физическая возможность. Сейчас эти лица утратили политический иммунитет и защиту высокопоставленных чиновников. Поэтому, не бессмысленно ли Порошенко жаловаться на политическое давление?

Он имел все возможности реформировать правоохранительную систему, чтобы она не совершала преследований кого-либо. А, потеряв такие полномочия, жалуется на неспособность этой системы объективно давать оценку каким-то фактам, то он может винить в этом только себя, как человека, которйы не провел этих реформ,

– пояснила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.



Порошенко имел все возможности реформировать правоохранительную систему

Антикоррупционеры предусматривают – последние задержания и допросы – это еще не конец. Головы приближенных к Порошенко будут лететь дальше.

Это окружение находилось в своеобразном стоп-листе ключевых лиц государства. В частности Генеральный прокурор, руководство Службы безопасности. Именно поэтому активных следственных действий нельзя было проводить,

- отметила юрист.

Если дела дойдут до суда и вина будет доказана - это, бесспорно, принесет бонусы новой власти. Но эксперты говорят, важно понимать, что основу для этих расследований подготовила сама предыдущая власть.

Но пока в Украине все дела против высокопоставленных чиновников застревают в судах. Напомним, Антикоррупционный суд – так и не запустили, этому обещанию уже несколько лет. Начать свою деятельность орган должен только с сентября. И обеспечить незаангажированную деятельность Антикоррупционного суда – это уже вызов для новой власти.