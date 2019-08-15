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      Допити Порошенка та його оточення: політичне переслідування чи покарання за злочини

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      Вчора президент, а сьогодні без п'яти хвилин підозрюваний. За Петра Порошенка та його оточення активно взялись правоохоронці. Вони проводять обшуки, викликають на допити, запрошують пройти експертизи на детекторі брехні, а також затримують посадовців його часів. Крім справ, які фігурували у журналістських розслідуваннях, на поверхню виплили й інші.

      Затримання заступника міністра Юрія Гримчака та його "помічника". Виклики до ГПУ екс-очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої та колишнього заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

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      Можливе відкриття кримінального провадження проти Генпрокурора Луценка. І вишенька на торті – допити особи, яка об'єднує цих людей – п'ятого Президента України Петра Порошенка.

      Нагадаємо, що у Державне бюро розслідувань Порошенко приходив уже двічі, наразі у якості свідка. Справи стосуються ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", також телеканалу "Прямий".


      Петро Порошенко на допиті у ГПУ

      Хоча сам Порошенко каже, що не має стосунку до власності й управління телеканалом. Однак, риторика цього медіа свідчить про інше. Під час виборів телеканал не приховував своїх вподобань до п'ятого президента.

      А після виборів він навіть особисто зустрівся з колективом "Прямого". Загалом прізвище Порошенка фігурує в 11 розслідуваннях. У відповідь Петро Олексійович натякає – це політична помста.

      Я не довіряю ДБР. Я не довіряю її керівництву, я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства,
      – заявив Порошенко.

      Цікаво, що цей орган, в неупередженість якого він зараз не вірить, з'явився за його каденції. Та контролювався його ж партією та "Народним фронтом". Представників останньої, до речі, теж викликали на допити у ДБР, але причини поки не уточнювали.

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      То що відбувається – законне правосуддя чи переслідування? На думку експертів, слідчі активізувались тому, що тепер елементарно з'явилась така фізична можливість. Зараз ці особи втратили політичний імунітет і захист високопосадовців. Тож, чи не безглуздо Порошенку жалітися на політичний тиск?

      Він мав усі можливості реформувати правоохоронну систему, аби вона не здійснювала переслідувань будь-кого. А, втративши такі повноваження, жаліється на нездатність цієї системи об'єктивно надавати оцінку якимсь фактам, то він може звинувачувати у цьому лише себе, як людину, яка не провела цих реформ,
      – пояснила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.


      Порошенко мав усі можливості реформувати правоохоронну систему

      Антикорупціонери передбачають – останні затримання і допити – це ще не кінець. Голови наближених до Порошенка летітимуть далі.

      це оточення перебувало у своєрідному стоп-листі ключових осіб держави. Зокрема Генеральний прокурор, керівництво Служби безпеки. Саме тому активних слідчих дій не можна було проводити,
      – наголосила юристка.

      Якщо справи дійдуть до суду та вину буде доведено – це, безперечно, принесе бонуси новій владі. Але експерти кажуть, важливо розуміти, що підґрунтя для цих розслідувань підготувала сама попередня влада.

      Але поки в Україні всі справи проти високопосадовців застрягають в судах. Нагадаємо, Антикорупційний суд – так і не запустили, цій обіцянці уже кілька років. Почати свою діяльність орган має лише з вересня. І забезпечити незаангажовану діяльність Антикорупційного суду – це вже виклик для нової влади.

      blog_ava
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      Автор: Оксана Тропотяга, Валерія Кірічєва
      Теги: Новини України Петро Порошенко ГПУ Розслідування Державне бюро розслідувань Медіа Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
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