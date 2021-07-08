Надя Дорофеева и Владимир Дантес празднуют годовщину свадьбы: история любви и фото пары

Украинская супружеская пара артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса в четверг, 8 июля, празднуют годовщину свадьбы. Они поженились ровно 6 лет назад, после 4 лет отношений. Читайте историю любви пары и смотрите романтические фото в материале 24 канала.

Их история началась с поезда. Именно там они познакомились и уже 10 лет строят совместную жизнь.

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Знакомство Дорофеевой и Дантеса

Надя рассказывала, что они познакомились по дороге на совместный концерт: "Я помню, что Вова тогда вообще не обращал на меня внимание. Поэтому раньше других пошла спать в свое купе. Но через несколько часов он резко открыл дверь в мое купе и сказал лишь одну фразу: "Надя, я женюсь на тебе". После этого сразу ушел".

На следующий день Дорофеева и Дантес обменялись телефонами и договорились встретиться. Однако этого так и не произошло. Артистка уехала на гастроли, а Дантес так и не позвонил ей.

На следующее утро я проснулась с желанием, чтобы он написал. Уже через 5 минут получила сообщение со словами "Доброе утро", а через неделю мы начали жить вместе,

– вспомнила Дорофеева.



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Владимира Дантеса

Признание

Оказывается, Владимир трижды делал любимой предложение: "Через 3 месяца после знакомства Вова впервые предложил выйти за него замуж. Это было шутливо. Тогда он скрутил кольцо из проволоки от шампанского. Через полгода его признание было более серьезным. Это была зима, мы поехали за город. Вова организовал квест, финиш которого был в туалете. Именно там он и предложил мне жениться".

Тогда у пары не было финансовой возможности организовать свадьбу, о которой мечтают. Поэтому влюбленные решили подождать. Когда они поняли, что могут позволить себе желанный праздник, Надя намекнула любимому, что его предложение устарело. Тогда Дантесу пришлось признаться в третий раз.

Предложение Вова сделал в прямом эфире на радио. Это произошло в день рождения моей мамы. Он договорился с моими подругами. В то время я как раз была вместе с ними, и они успели снять на видео мою реакцию. Это было невероятно трогательно!

– рассказывала Надя раньше.

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Лавандовая свадьба

Желанный громкий праздник влюбленные организовали в 2015 году. Основным декором свадьбы была лаванда, которую специально привезли с родины исполнительницы – Крыма. Это было довольно трудно сделать, ведь тогда полуостров уже находился под контролем оккупантов. Однако родные исполнительницы помогли осуществить ее мечту.

Церемония проходила в очень атмосферном месте, в оформлении которого преобладал пурпурный цвет. На празднование невесты пригласили не только родных и друзей, но и коллег из шоу-бизнеса.



Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Романтические фото Дантеса и Дорофеевой



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Владимира Дантеса



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Владимира Дантеса



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Владимира Дантеса



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой