Дорога в неизвестное: как будет проходить вступительная кампания в условиях карантина

Стремительно приближается волнующий момент для многих молодых людей: окончание школы и поступление в высшее учебное заведение. Но праздник ожидания нового этапа жизни немного омрачил карантин и коронавирус.

І зараз вступна кампанія до будь-яких закладів освіти залежить, в першу чергу, від дати остаточного завершення карантину в Україні.

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Вступній кампанії бути?

Експерти "Центру спільних дій" проаналізували, що влада робить для того, аби майбутні студенти мали змогу позмагатися за місця у вищих навчальних закладах.

Попередньо МОН внесло зміни до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України. Вони полягають у перенесенні термінів проведення вступної кампанії у 2020 році.

Так, вступна кампанія до закладів вищої освіти має розпочатись з 1 серпня. Поки вона посунулась всього на один місяць порівняно з попереднім роком. Це спричинено перенесенням термінів складання ЗНО.



Інформація з офіційного сайту Міністерства освіти і науки України

Сценарії початку вступної кампанії до закладів спеціалізованої та передвищої освіти будуть різнитись залежно від їх готовності приймати документи та проводити внутрішні вступні екзамени/творчі конкурси з дотриманням епідеміологічних вимог. Але вони точно не розпочнуться раніше, ніж будуть оформлені документи випускників 9 класів та зняті основні урядові обмеження.

Вступна кампанія у повному онлайні

Під час вступної кампанії 2020 року МОН пропонує звести до мінімуму кількість контактів представників закладів вищої освіти та абітурієнтів. Абітурієнтам дозволять подавати заяви до закладів вищої освіти онлайн через власні електронні кабінети.

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МОН працює над тим, щоб вступники також отримали можливість подавати оригінал заяви, накладаючи електронний підпис, щоб не було необхідності особисто привозити оригінал документа про освіту до ЗВО, який можна буде привезти вже після початку навчання. Якщо такої можливості не буде, МОН продовжить строк подачі оригіналів документів,

– висловило свою позицію МОН.

Проблеми на шляху до освіти

Сумніви викликає електронний підпис, оскільки створити такий механізм непросто і це потребує часу. Але у будь-якому випадку терміни подачі оригіналів документів з високою ймовірністю зможуть бути продовженими. Як бачимо, для закладів вищої освіти дистанційний формат вступної кампанії не є нововведенням та щоразу покращується. Подавати заяви та документи до вишів дистанційно можна було і раніше. Тепер це спробують зробити і щодо оригіналів.

Для закладів спеціалізованої та передвищої освіти забезпечення попередніх пунктів проблематичне. Вони не мають єдиної бази електронних кабінетів абітурієнтів, значна кількість з цих закладів освіти навряд мають хоч офіційні інтернет-сайти. Тому все варіюватиметься від закладу до закладу. Більшості з них доведеться проводити вступну кампанію у звичайному режимі, але із забезпеченням епідеміологічних вимог до цієї процедури. І знову виникає питання: звідки "автономним" закладам освіти взяти на це ресурси?

У випадку, коли заборона відвідувати заклади освіти буде продовжена, внутрішні вступні екзамени і творчі конкурси вимушено будуть проведені дистанційно. При цьому, має здійснюватись надійна ідентифікація абітурієнтів, щоб запобігти недоброчесності та несправедливості.

Якщо такий спосіб буде неможливий, заклади освіти, як вже було зазначено, змушені будуть забезпечити проведення внутрішніх вступних екзаменів та творчих конкурсів з дотриманням жорстких санітарно-епідеміологічних норм, що не кожен з них може собі дозволити. Останній аспект найбільше стосуватиметься якраз закладів спеціалізованої та передвищої освіти.

Що не зробила влада?

У своїй політиці щодо освіти влада, на жаль, повністю не вирішила жодну з проблем: неповноцінного освоєння шкільної програми, проблем з оформленням офіційних документів, організації вступних екзаменів/ЗНО та вступної кампанії.

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Все зводиться до того, коли саме буде скасованим карантин. До уваги не береться неспроможність влади ефективно діяти у вирішенні проблематики навіть після скасування обмежень. Це пов'язано з відсутністю належних умов для реалізації політики, обмеженими адміністративними та фінансовими ресурсами, неузгодженістю рішень різних владних органів. Тоді, можливо, проблема не лише в карантині?

Про всі проблеми, з якими стикаються вчителі, учні та абітурієнти під час карантину читайте в повному огляді від Центру спільних дій "Абітурієнти у вогні: карантин, ЗНО, вступна кампанія".