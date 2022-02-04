Дорога с высоты птичьего полета: как программа Зеленского восстановила трассу Днепр – Николаев

В Николаевской области в ходе ремонта трассы Н-11 Днепр – Николаев, который проводился по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", завершился ремонт последнего участка протяженностью 11 километров вблизи Николаева.

Как выглядит обновленная четырехполосная трасса после ремонта, Служба автомобильных дорог в Николаевской области показала в фоторепортаже, размещенном в Facebook.

На дороге было полностью обновлено асфальтобетонное покрытие, установлено барьерное ограждение, нанесена разметка, включая шумовые полосы.

Были также оборудованы новые автопавильоны, тротуары и пешеходные переходы.

Для безопасности пешеходов и снижения рисков возникновения ДТП над дорогой будет установлен надземный пешеходный переход. В настоящее время для этого уже готовится проект.

Также, чтобы уберечь новое дорожное покрытие от разрушения большегрузными автомобилями, в этом году возле села Мешково-Погорелово будет оборудована система "взвешивания-в-движении" (WIM).

Напомним, всего за время реализации президентской программы "Большая стройка" в Украине было восстановлено и построено уже 14 000 километров дорог, а до конца 2024 года планируется отремонтировать 24 000 километров. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.