Як виглядає оновлена ​​чотирисмугова траса після ремонту, Служба автомобільних доріг у Миколаївській області показала у фоторепортажі, розміщеному у Facebook.

На дорозі було повністю оновлено асфальтобетонне покриття, встановлено бар'єрну огорожу, нанесено розмітку, включаючи шумові смуги.

Були також обладнані нові автопавільйони, тротуари та пішохідні переходи.

Для безпеки пішоходів та зниження ризиків виникнення ДТП над дорогою буде встановлено надземний пішохідний перехід. Наразі для цього вже готується проєкт.

Також, щоб уберегти нове дорожнє покриття від руйнування великовантажними автомобілями, цього року поблизу села Мішково-Погорілове буде обладнано систему "зважування-у-русі" (WIM).

Нагадаємо, всього за час реалізації президентської програми "Велике будівництво" в Україні було відновлено та збудовано вже 14 000 км доріг, а до кінця 2024 року планується відремонтувати 24 000 км. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.