Дороги в центральной и северной Украине скует гололедица
Источник:ГСЧС
В центре и на севере Украины 8 декабря дороги покроет гололедица. Местами может быть налипание мокрого снега, поэтому водителей призывают быть осторожными.
Гололед скует дороги в Винницкой и Черкасской областях. Такая же ситуация может быть в западных и северных регионах. Спасатели объявили І уровень опасности – желтый.
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Что делать водителям
- Водителям рекомендуют выдерживать дистанцию между автомобилями.
- Следует соблюдать скоростной режим,
- во время езды не стоит совершать резких маневров; ️приближаясь к пешеходным переходам,
- При гололедице надо снижать скорость.
Какой будет погода
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8 декабря самой холодной будет западная часть Украины – ночью прогнозируют -5...-9 градусов, а днем -1...-5. На Севере и в Центре обещают около нуля.
В большинстве центральных областей ночью около нуля, днем – + 2...+5 градусов. Теплее всего, как всегда, на юге.
В целом погода в среду будет влажной. В регионах прогнозируют снег с дождем.
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Текст ГСЧС:
Внимание! Предупреждение о гололедице
8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской области гололед, местами налипание мокрого снега; в западных, северных и Винницкой области на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Рекомендации водителям:
- выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- придерживайтесь скоростного режима;
- во время езды не совершайте резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.