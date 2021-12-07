Дороги в центральной и северной Украине скует гололедица

В центре и на севере Украины 8 декабря дороги покроет гололедица. Местами может быть налипание мокрого снега, поэтому водителей призывают быть осторожными.

Гололед скует дороги в Винницкой и Черкасской областях. Такая же ситуация может быть в западных и северных регионах. Спасатели объявили І уровень опасности – желтый.

Кстати Синоптики рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов в ближайшее время

Что делать водителям

Водителям рекомендуют выдерживать дистанцию между автомобилями.

Следует соблюдать скоростной режим,

во время езды не стоит совершать резких маневров; ️приближаясь к пешеходным переходам,

При гололедице надо снижать скорость.

Какой будет погода

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8 декабря самой холодной будет западная часть Украины – ночью прогнозируют -5...-9 градусов, а днем -1...-5. На Севере и в Центре обещают около нуля.

В большинстве центральных областей ночью около нуля, днем – + 2...+5 градусов. Теплее всего, как всегда, на юге.

В целом погода в среду будет влажной. В регионах прогнозируют снег с дождем.

Киев заснежило, а Кличко снова оговорился – смотрите видео:

Текст ГСЧС:

Внимание! Предупреждение о гололедице

8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской области гололед, местами налипание мокрого снега; в западных, северных и Винницкой области на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Рекомендации водителям: