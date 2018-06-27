"Дорогие братья": сколько друзей и родственников Кадырова работают в его администрации

О первой встрече с Рамзаном Кадыровым, Путин когда-то рассказывал, что этот кавказский славный парень выдавал какие-то непонятные человеческому уху звуки. Но Путин еще тогда, в 2004 году разглядел, что сын Ахмата все "схвативает на лету". И с тех пор гордый "нохча" не только догнал, но даже перегнал учителя.

65% или две трети всех чиновников Чечни – являются родственниками или близкими друзьями Рамзана Кадырова. Каждый третий связан с ним родственными узами.

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Две родные сестры – Загран и Зулай, вместе с троюродным братом Хусейном, работают помощниками или заместителями в администрации Кадырова. Племянник Ибрагим Закриев накануне вступил в должность мэра Грозного.

Родственники Кадырова

Каждый восьмой чиновник в Чеченской Республике – близкий друг Ахматовича или его родственник. Среди самых известных – Магомед Даудов по кличке "Лорд", который возглавляет чеченский парламент.

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