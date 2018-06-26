Какая профессия для россиян является самой желанной: статистка "из-за поребрика"

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что поднятие пенсионного возраста в РФ продолжит долголетие россиян. Мол, движение – это жизнь, а физический труд будет держать людей в тонусе. Но получается, что через лет так 16, когда и планируют завершить пенсионную реформу, в России будет некому работать, по крайней мере физически. Потому что большинство хочет руководить.

12% – столько россиян хотят, чтобы их дети в будущем выбрали профессию "директор банка".

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Каждый пятый (20%) наиболее перспективной для своих потомков считает специализацию "врач".

15% выбрали бы для своих детей профессию "военный". Такой же популярностью пользуются такие специальности, как "бизнесмен" (15%) и "программист" (15%). Спросом пользуется и профессия "спортсмен" (9%).

7% не против, чтобы их дети занимали должности министров или стали политиками. Фермерами своих отпрысков видят 2% граждан РФ.

Наименее престижная профессия среди россиян – социолог, политолог и священнослужитель. Реализоваться в этих специальностях хочет 1% россиян.

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